Названо шість проектів, які змінять Київ

У Києві прийняли низку рішень про нові міські проекти та ініціативи. Серед них - швидка ветеринарна допомога, капітальний ремонт Софійської площі і новий парк на Подолі, пише БЖ.

Причали в парках

Планується реконструкція двох парків, що мають вихід до води - парку на Трухановому острові та "Наталки" на Оболоні. Там побудують причали для прогулянкових трамваїв, щоб можна було збирати пасажирів, які хочуть побачити місто з води.

Труханів острів

Парк "Наталка"

Капремонт Софійській площі

В рамках капітального ремонту Софійській площі запланували облаштувати 250 кв. м газону, укласти гранітні плити і нову бруківку, замінити зовнішнє освітлення і змонтувати нову тролейбусну мережу. На роботи витратять 67,8 млн грн.

Софійська площа

Реконструкція парку "Юність"

У Святошинському районі планують реконструкцію парку "Юність", там оновлять входи, облаштують селфі-зону, місце для вигулу собак, зону для проведення урочистостей та групових занять, велодоріжку і скейт-парк. Також планується облаштування стоянки для автомобілів і Wi-Fi.

Швидка ветеринарна допомога

В кінці літа в Києві в тестовому режимі запустять швидку допомогу для тварин. До складу бригади увійдуть водій, ловець і ветеринар. Бригада працюватиме в цілодобовому режимі, допомога буде платною для домашніх тварин і безкоштовною для бродячих.

Залізниця в "Бориспіль"

Будівництво залізниці до "Борисполя" планують закінчити 1 грудня 2018 року. По ній планують запустити 11 поїздів PESA на 91 посадочне місце і 2 поїзди PESA на 192 посадочних місця. Час на дорогу від київського вокзалу до аеропорту на швидкісних поїздах складе 35 хвилин.

Парк на Подолі

У Киянскому провулку, 13-21 побудують новий парк площею 55.8 тис. кв. м. Земельна ділянка, на якій створять парк, покрита багаторічними рослинами і насадженнями загального користування.

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