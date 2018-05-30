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В парке Киева появился большой лабиринт: фотофакт

1.1тЧитать новость на украинском

В Киеве на центральной аллее парка "Отрадный" в Соломенском районе появился необычный зеленый лабиринт.

Территорию благоустроили коммунальщики и теперь предлагают жителям столицы прогуливаться его "коридорами", фотографироваться или просто любоваться зеленью декоративных кустарников.

facebook.com/zelenbud

"Наряду с этим категорически запрещается перемещение декоративной коры и гранитного отсева под кусты. Сохраним зеленую красоту!" – подчеркнули работники "Киевзеленстроя" на странице компании в Facebook.

Как сообщал CityOboz, ранее в музее Киева случайно нашли старинную записку из прошлого.

Тема
Kyiv.City
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