В парке Киева появился большой лабиринт: фотофакт

В Киеве на центральной аллее парка "Отрадный" в Соломенском районе появился необычный зеленый лабиринт.

Территорию благоустроили коммунальщики и теперь предлагают жителям столицы прогуливаться его "коридорами", фотографироваться или просто любоваться зеленью декоративных кустарников.

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"Наряду с этим категорически запрещается перемещение декоративной коры и гранитного отсева под кусты. Сохраним зеленую красоту!" – подчеркнули работники "Киевзеленстроя" на странице компании в Facebook.

Как сообщал CityOboz, ранее в музее Киева случайно нашли старинную записку из прошлого.