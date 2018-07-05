На сотни километров от зоны отчуждения: учены проследили миграцию "чернобыльского" волка

Ученым удалось отследить, как волки мигрируют из Чернобыльской зоны отчуждения. В частности, они зафиксировали, что молодой серый волк ушел от своей территории обитания на 369 км.

Это первый случай, когда животное из зоны отчуждения было зарегистрировано на таком расстоянии от нее, и может быть показателем того, как они будут мигрировать в будущем и насколько далеко могут распространяться гены, мутировавшие под действием радиации, пишет Science alert.

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"Вместо того, чтобы быть экологической черной дырой, Чернобыльская зона отчуждения может фактически стать источником дикой природы, чтобы помочь другим популяциям в регионе. И эти выводы могут быть применимы не только к волкам - разумно предположить, что подобные вещи происходят и с другими животными", - сказал один из исследователей Майкл Бирн из Университета Миссури (США).

Данные о молодых особях были собраны еще в феврале 2015 года с помощью ошейника с GPS, но исследование с анализом передвижения животных, было завершено недавно.

После прикрепления ошейника ученые отслеживали, как молодой волк переместился на большое расстояние по Украине от Чернобыльской зоны. Причем животное держалось лесов и районов, которые используются для сельского хозяйства.

sciencealert.com

Ранее такие перемещения волков, которые родились в зоне отчуждения, не были зарегистрированы. 13 других, более старых волков, которые носили GPS-ошейники, прикрепленные одновременно в рамках одного и того же исследования, в основном жили в своих привычных областях.

Общее влияние аварии на ЧАЭС на местные популяции дикой природы для ученых пока еще не ясно. Исследования выявили как высокие темпы роста мутаций у некоторых животных, так и свидетельства роста численности животных, но общая картина нечеткая.

По некоторым оценкам, плотность популяции волков в зоне отчуждения в семь раз выше, чем в заповедниках за ее пределами. На сегодня известно, что по крайне мере один волк мигрировал настолько далеко от Чернобыльской зоны, и это отправная точка для дальнейших исследований.

"Учитывая высокую плотность популяции волков, особенно по сравнению с соседними незагрязненными регионами (до семи раз больше), целесообразно предположить, что волки, которые родились в зоне отчуждения, регулярно распределяются среди окружающих популяций", - заявил Бирн.

При этом, у ученых пока нет четких данных о том, насколько геном волков из зоны отчуждения отличается от других популяций. Однако Бирн подтвердил, что у особей, которых отслеживала его команда, были по четыре лапы, два глаза и по одному хвосту, и они не светились зеленым цветом.

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