Киев и область атаковали волки? Есть ли угроза и что делать

В Киевской области почти вдвое выросла популяция волков. Хищники даже могут начать искать себе пропитание рядом с жилищами людей, заявили на днях в государственном лесхозпредприятии "Киевоблагролес". Впрочем, специалисты уверены, что эти заявления - преувеличение.

CityOboz разбирался, действительно ли существует угроза.

Волк pixabay.com

Волков стало вдвое больше?

"В Киевской области почти в два раза увеличилась популяция волков. Этих хищных животных уже заметили в районах области, где их раньше не было, в частности, в лесах Иванковщины. Весной в селе Олива было зафиксировано увеличение обращений жителей относительно нападений волков на домашних животных", - говорится в сообщении на сайте "Киевоблагролеса".

В лесхозпредприятии утверждают, что, если в течение последних 20 лет в области отстреливали ежегодно в среднем 10-15 волков, то в охотничьем сезоне 2016-2017 годов - 35 особей.

В 2018 году, по данным ведомства, количество волков в разных районах региона увеличилось. Среди причин - рост количества копытных животных, пожары в Чернобыльской зоне отчуждения, которые могли спровоцировать миграцию хищников, и малоснежные зимы, благодаря которым животных было сложно отслеживать.

Более того, в ведомстве отмечают: возросшую популяцию волков могут не вместить в себе охотничьи угодья, что может спровоцировать животных искать себе еду вблизи домов местных жителей.

Волков зимой считают

Впрочем, как рассказала CityOboz кандидат биологических наук, начальник отдела научной работы в Киевском зоологическом парке, эксперт европейских рабочих групп при Международной Красной книге по хищникам Марина Шквыря, утверждать, что популяция волков растет, - преждевременно, поскольку учет их и других хищников осуществляется в конце зимы (январь-февраль).

"Сейчас провести массовый учет просто невозможно, потому что нет следов, нет снега, животные сидят на логовах и воспитывают детенышей", - говорит эксперт.

Более того, по данным лесхоза, наоборот, отмечается тренд на снижение популяции волков в Украине.

"Методы учета очень примитивные, очень мало людей в них разбираются. Все делается плюс-минус. Они могут показывать либо очень большую численность волка, чтобы объяснить, почему у них снижение численности копытных, например. Хотя причина - браконьерство. Либо, наоборот, стараться показать меньшую численность волка, чтобы не их не спрашивали о том, почему они не регулируют вредного хищника", - утверждает Шквыря.

Волки не представляют непосредственную угрозу человеку

При этом, волк - типичное животное для Киевской области, Полесья и всей Украине. Популяция волка всегда была и в Беларуси, Российской Федерации и Прибалтике.

"Здесь всегда был волк. Он достаточно стабилен, у него достаточно консервативные семейные участки. Каких-то резких амплитудных повышений здесь не бывает. Здесь волк всегда есть, всегда плюс-минус стабильный, всегда будет, - говорит Шквыря. - Люди сосуществуют с ним. Волк не представляет непосредственной опасности для человека со времен Средневековья. Как только появилось огнестрельное оружие, люди перестали быть частью волчьего рациона".

Как уберечь домашних животных

При этом волк может быть угрозой для собак, домашних животных, но во избежание нападений нужно соблюдать некоторые правила безопасности. Например, не отпускать питомцев в лес на самовыгул или не оставлять корову или лошадь без присмотра на пастбище, использовать ограды и т.д., говорит эксперт.

Вторая потенциальная опасность, которую может нести в себе волк, - это бешенство. Однако, по словам зоологов, бешеный волк - это редкость. Чаще это заболевание встречается у лисиц, енотовидных собак, кошек и летучих мышей.

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Вредные виды животных?

В Украине численность волков регулируют охотники. Однако их работу может заблокировать ряд законодательных инициатив, зарегистрированных в Верховной Раде, утверждают в "Киевоблагролесе".

В частности, речь идет о том, что законодательно волки будут отнесены к обычному охотничьему виду, и из-за этого егерская служба не будет иметь права регулировать их численность. А охотиться на волков можно будет по специальному разрешению и в охотничий сезон. И это, как утверждают в "Киевоблагролесе", может спровоцировать рост их популяции.

Но, по словам Марины Шквыри, на самом деле о таком запрете речь не идет. В частности, законодательная инициатива № 6598 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) предусматривает исключение нечеткой формулировки - "вредные виды животных".

"Что такое "вредные виды животных", не прописано ни в одном законе. И предлагается просто формализовать, прописать еще раз, что волк - это охотничий вид. На него не закрывается охота ни в каком случае. Нет никакой причины", - говорит Шквыря.

Более того, эксперт уверена, что перед принятием этой законодательной инициативы ситуация специально нагнетается. Хотя сама по себе норма, которую предлагает проект закона, - формальность, необходимая для того, чтобы четко определить, что волки относятся к охотничьему виду животных.

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