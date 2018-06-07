Кинохроники под музыку диджеев: в Харькове пройдет необычное шоу

В пятницу, 8 июня, "Academy of Visual Arts Kharkov" совместно с "Культурой звука" покажут кинохроники Харькова под открытым небом, пишет "Kharkiv.Today".

В Харькове покажут кинохроники города pixabay.com

"Начинаем мы с кинохроник Харькова разных лет. Первой Visual party мы отдадим дань начинателям кино в Харькове и дальше будем светить визуальный материал, посвященный самым интересным и необычным явлениям в кино и визуальной культуре, под музыку харьковских DJ", - рассказывают организаторы.

Кино в Харькове началось со снятого и показанного документального материала фотографом Иваном Федецким в 1896 году. 2 декабря 122 года назад харьковчане впервые увидели движущиеся картинки.

На кинохрониках 8 июня под музыку ди-джеев "Культуры звука" гостям мероприятия покажут, как жил Харьков в конце ХІХ и в начале ХХ века. Видео собрано из архивов Харькова разных лет.

Вход свободный, начало кинопоказа в 22.00 в пятницу, 8 июня, с тыльной стороны ХНАТОБа (вход за зданием Оперы со стороны сада Шевченко). Мероприятие продлится до 02.00.

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