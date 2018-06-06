В Харькове во дворе появилась поляна сказок

В Харькове 67-летний пенсионер Валентин Жгуридис поселил под окнами своего дома больше десяти героев сказок и мультфильмов.

Как говорится на странице "Харьковский перелом" в Facebook, главный вдохновитель и помощник в создании сказочной поляны "Поле чудес" – внучка Кассандра.

Материалы для фигурок мужчина подбирает самостоятельно, за свои деньги покупает различные элементы, краски и гвозди.

Так, во дворе уже установлены лебедь из автомобильной покрышки, гном из строительной пены и деревянная Баба-яга. Также кроме персонажей советских мультфильмов начали появляться современные герои – Губка Боб и миньоны.

Сказочную поляну жители считают местной достопримечательностью. В планах мастера на это лето – поселить на поляне новых героев.

Как сообщал CityOboz, пенсионер воссоздал древний Львов во дворе дома.