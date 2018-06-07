Кінохроніки під музику діджеїв: в Харкові пройде незвичайне шоу

У п'ятницю, 8 червня, "Academy of Visual Arts Kharkov" спільно з "Культурою звуку" покажуть кінохроніки Харкова під відкритим небом, пише "Kharkiv.Today".

У Харкові покажуть кінохроніки міста pixabay.com

"Починаємо ми з кінохроніки Харкова різних років. Першою Visual party ми віддамо данину основоположникам кіно в Харкові і далі будемо світити візуальний матеріал, присвячений самим цікавим і незвичайним явищам в кіно і візуальній культурі, під музику харківських DJ", - розповідають організатори.

Кіно в Харкові почалося зі знятого і показаного документального матеріалу фотографом Іваном Федецьким в 1896 році. 2 грудня 122 року тому харків'яни вперше побачили рухомі картинки.

На кінохроніках 8 червня під музику ді-джеїв "Культури звуку" гостям заходу покажуть, як жив Харків в кінці ХІХ і на початку ХХ століття. Відео зібрано з архівів Харкова різних років.

Вхід вільний, початок кінопоказу о 22.00 в п'ятницю, 8 червня, з тильного боку ХНАТОБу (вхід за будівлею Опери з боку саду Шевченка). Захід триватиме до 02.00.

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