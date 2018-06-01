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В Харькове вандалы удивили "упражнениями" с гигантским каменным шаром. Фото

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В Харькове вандалы сбили с постамента 200-килограммовый шар.

Инцидент произошел 30 мая в центре города. Неизвестные сломали постамент и катали шар по земле, после чего бросили его на месте происшествия. Об этом сообщает newsroom.kh.ua, ссылаясь на пресс-службу Харьковского национального университета имени Каразина.

"Как только руководству университета стало известно о данном ЧП, сразу были произведены монтажные работы по восстановлению шара. На данный момент он находится на своем месте, надежно закрепленный во избежание подобных инцидентов", - рассказали в ХНУ имени Каразина.

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Тема
Kharkiv.City
Место
Украина
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