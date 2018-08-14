"Киев, которого нет": в сети показали архивные фото уникального здания столицы

В сети распространились архивные фотографии исторического здания в Киеве, некогда самой большой крытой площадки на территории СССР - Центрального крытого рынка, который в простонародье получил название Сенной базар.

Торговую площадь по улице Воровского, сегодня Бульварно-Кудрявской, начали строить в 1949 году, а открылась она 11 августа 1958-го. В 2005 году рынок снесли ввиду его аварийного состояния. Уникальные архивные фото публикует "Главком".

Насколько известно, название "Сенной" появилось еще в XVIII столетии, нынешняя Львовская площадь называлась Сенной, поскольку на ней торговали сеном и другим кормом для скота.

Проект здания принадлежал архитекторам С.Д. Фридлину и В.Я. Кучеру. Площадь торгового зала составляла 9 тыс. кв. м, была рассчитана на 1200 торговых мест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали уникальные черно-белые фотографии первого общественного пляжа в Киеве, который обустроили на Трухановом острове в 1918 году.