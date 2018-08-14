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"Київ, якого немає": в мережі показали архівні фото унікальної будівлі в столиці

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У мережі поширилися архівні фотографії історичної будівлі в Києві, колись найбільшого закритого майданчика на території СРСР - Центрального критого ринку, який в народі отримав назву Сінний ринок.

Торгову площу по вулиці Воровського, сьогодні Бульварно-Кудрявській, почали будувати в 1949 році, а відкрилася вона 11 серпня 1958-го. У 2005 році ринок знесли через його аварійний стан. Унікальні архівні фото публікує "Главком".

Наскільки відомо, назва "Сінний" з'явилася ще у XVIII столітті, нинішня Львівська площа називалася Сінною, оскільки на ній торгували сіном та іншою їжею для худоби.

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Проект будівлі належав архітекторам С. Д. Фрідліну та В. Я. Кучеру. Площа торгового залу становила 9 тис. кв. м, була розрахована на 1200 торгових місць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали унікальні чорно-білі фотографії першого громадського пляжу в Києві, який облаштували на Трухановому острові в 1918 році.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
фотографииІсторія
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