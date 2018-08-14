"Київ, якого немає": в мережі показали архівні фото унікальної будівлі в столиці

У мережі поширилися архівні фотографії історичної будівлі в Києві, колись найбільшого закритого майданчика на території СРСР - Центрального критого ринку, який в народі отримав назву Сінний ринок.

Торгову площу по вулиці Воровського, сьогодні Бульварно-Кудрявській, почали будувати в 1949 році, а відкрилася вона 11 серпня 1958-го. У 2005 році ринок знесли через його аварійний стан. Унікальні архівні фото публікує "Главком".

Наскільки відомо, назва "Сінний" з'явилася ще у XVIII столітті, нинішня Львівська площа називалася Сінною, оскільки на ній торгували сіном та іншою їжею для худоби.

Проект будівлі належав архітекторам С. Д. Фрідліну та В. Я. Кучеру. Площа торгового залу становила 9 тис. кв. м, була розрахована на 1200 торгових місць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали унікальні чорно-білі фотографії першого громадського пляжу в Києві, який облаштували на Трухановому острові в 1918 році.