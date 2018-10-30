Хэллоуин-2018: история и традиции праздника

Ежегодно Хэллоуин празднуют 31 октября, накануне Дня всех святых. "Праздник нечистой силы", по большей части, потерял свое религиозное значение и превратился в хороший повод нарядиться и весело провести время.

Но своей историей Хэллоуин тянется к древним кельтам Шотландии и Ирландии. Главным символом праздника является так называемый Светильник Джека. Его делают из тыквы, на которой вырезают зловеще усмехающееся лицо, а внутрь ставят свечу. OBOZREVATEL рассказывает о традициях и истории праздника.

История праздника

Кельты отмечали начало зимы и приход длинной ночи в конце октября. Они считали, что именно в этот день открывалась дверь в потусторонний мир и нечистая сила могла беспрепятственно прогуливаться по земле. Традиционные цвета праздника были черный (ночь и смерть) и оранжевый (урожай).

В 9 веке на территорию Великобритании пришло христианство и 1 ноября начали отмечать День всех святых, но при этом языческие традиции во многом сохранились.

Традиции праздника

В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Обязательный атрибут Хэллоуина - обряд "Trik or trak" (Пакость или подарок). Дети стучатся в дома с этими словами и если вы не угостите их сладостями, то получите множество неприятных сюрпризов.

В Украине Хеллоуин с каждым годом набирает все большую популярность. Дети начинают ходить по домам и просить сладости, а взрослые устраивают все больше вечеринок.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Днепре в честь празднования Дня всех святых, возле одного из местных ресторанов разместили необычную инсталляцию.