Хелловін-2018: історія і традиції свята

Щорічно Хелловін святкують 31 жовтня, напередодні Дня усіх святих. "Свято нечистої сили", здебільшого, втратило своє релігійне значення і перетворилося у хороший привід нарядитися і весело провести час.

Але своєю історією Хелловін тягнеться до стародавніх кельтів Шотландії та Ірландії. Головним символом свята є так званий Світильник Джека. Його роблять із гарбуза, на якому вирізують зловісно усміхнене обличчя, а всередину ставлять свічку. OBOZREVATEL розповідає про традиції та історію свята.

Історія свята

Кельти відзначали початок зими і прихід довгої ночі у кінці жовтня. Вони вважали, що саме в цей день відкривалися двері в потойбічний світ і нечиста сила могла безперешкодно прогулюватися по землі. Традиційні кольори свята були чорний (ніч і смерть) і помаранчевий (урожай).

У 9 столітті на територію Великобританії прийшло християнство і 1 листопада почали відзначати День усіх святих, але при цьому язичницькі традиції багато в чому збереглися.

Традиції свята

У цю ніч прийнято одягатися у костюми нечистої сили і влаштовувати маскаради. Обов'язковий атрибут Хелловіна — обряд "Trik or trak" (Пакость або подарунок). Діти стукають у будинки з цими словами і якщо ви не почастуєте їх солодощами, то отримаєте безліч неприємних сюрпризів.

В Україні Хелловін із кожним роком набирає усе більшої популярності. Діти починають ходити по домівках і просити солодощі, а дорослі влаштовують усе більше вечірок.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у Дніпрі в честь святкування Дня усіх святих, біля одного з місцевих ресторанів розмістили незвичайну інсталяцію.