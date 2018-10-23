Окровавленный гроб: в Днепре заметили необычную инсталляцию

В центре Днепра появилась необычная инсталляция. На улице установили скелеты, которые везут на тележке окровавленный гроб.

Композицию подготовили специально к Хэллоуину, который отмечают 31 октября. Об этом сообщает "Днепр Вечерний".

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе портрет Стива Джобса украсил стену одного из домов на Пересыпи. Новый мурал появился неподалеку радиорынка. Эскиз арт-объекта был создан Алексеем Шкуратом и Ириной Малиновской, а воплотить его в жизнь помогли художник из Санк-Петербурга Глеб Пушев и одесситка Анна. По словам Шкурата, на работу у его команды ушло в общей сложности пять дней.