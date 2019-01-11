Добрались до Одессы: Труханову ''подарили'' кладбище в Google

В Украине третий день подряд неизвестные переименовывают объекты в картографическом сервисе Google Maps.

В этот раз под "раздачу" попала Одесса, в частности, Ново-Городское кладбище и Центральный парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко, передает "Styler".

Шутники "присвоили" одному из объектов имя мэра Одессы Геннадия Труханова. Теперь в картографическом сервисе есть "Таировское кладбище им. Геннадия Труханова" и "Парк имени Тараса Шевченко и Ивана Сосюры".

Напомним, все началось 9 января, когда неизвестные в Google Maps присвоили аэропорту название "Международный Аэропорт Харькова им. Егора Летова".

Как сообщал OBOZREVATEL, на следующий день шутники продолжили переименовывать объекты. В сервисе назвали школы, областной медицинский и жилищно-коммунальный колледж, общежитие и даже монастырь именем бразильского стриптизера Рикардо Милоса.

Подобная ситуация наблюдалась в октябре с названием Верховной Рады в Киеве, которую обозвали "Верховной Зрадой".

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