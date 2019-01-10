Мы на Facebook
МоваЯзык
Регистрация
КияниМедОбоз

/City

''Все идет по плану?'' Переименование аэропорта Харькова получило продолжение

2.7тЧитать материал на украинском

Представители международного аэропорта "Харьков" работают над устранением ошибки в картографическом сервисе Google Maps, где 9 января его переименовали на честь певца Егора Летова.

По словам менеджера по маркетингу Алины Печерицы, они не имеют к этому никакого отношения, сказано в ответе на запрос Styler.

"Сообщаем, что данная информация является фейковой. Единственное официальное название аэропорта – Международный аэропорт "Харьков". Вопрос с фейковый именем в Google Maps мы пытаемся решить как можно быстрее", – сказано в сообщении информационно-справочной группы.

Новости
Единственный ребенок в семье: выяснились новые подробности об убитых в Харькове студентках

Однако на присуждении аэропорту имени лидера группы "Гражданская оборона" не закончилось. 10 января шутники решили назвать в картографическом сервисе школы, колледж, общежитие и монастырь именем бразильского стриптизера и человека-мема Рикардо Милоса.

В частности, под "раздачу" попали школы №99, 10, 95, 26 и 172, областной медицинский и жилищно-коммунальный колледж, общежитие ХНУ имени Каразина и даже Свято-Покровский мужской монастырь.

''Все идет по плану?'' Переименование аэропорта Харькова получило продолжение
''Все идет по плану?'' Переименование аэропорта Харькова получило продолжение
''Все идет по плану?'' Переименование аэропорта Харькова получило продолжение
''Все идет по плану?'' Переименование аэропорта Харькова получило продолжение
''Все идет по плану?'' Переименование аэропорта Харькова получило продолжение

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января неизвестные в Google Maps присвоили аэропорту название "Международный Аэропорт Харькова им. Егора Летова".

Подобная ситуация наблюдалась в октябре с названием Верховной Рады в Киеве, которую обозвали "Верховной Зрадой".

Позже в России на Google-картах заведения и учреждения начали переименовывать в честь бразильского стриптизера и человека-мема Рикардо Милоса.

Место
УкраинаХарьков
Тег
Google
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
3
Смешно
0
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А почему ни Оззи Осборна?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги