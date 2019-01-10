''Все идет по плану?'' Переименование аэропорта Харькова получило продолжение

Представители международного аэропорта "Харьков" работают над устранением ошибки в картографическом сервисе Google Maps, где 9 января его переименовали на честь певца Егора Летова.

По словам менеджера по маркетингу Алины Печерицы, они не имеют к этому никакого отношения, сказано в ответе на запрос Styler.

"Сообщаем, что данная информация является фейковой. Единственное официальное название аэропорта – Международный аэропорт "Харьков". Вопрос с фейковый именем в Google Maps мы пытаемся решить как можно быстрее", – сказано в сообщении информационно-справочной группы.

Однако на присуждении аэропорту имени лидера группы "Гражданская оборона" не закончилось. 10 января шутники решили назвать в картографическом сервисе школы, колледж, общежитие и монастырь именем бразильского стриптизера и человека-мема Рикардо Милоса.

В частности, под "раздачу" попали школы №99, 10, 95, 26 и 172, областной медицинский и жилищно-коммунальный колледж, общежитие ХНУ имени Каразина и даже Свято-Покровский мужской монастырь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января неизвестные в Google Maps присвоили аэропорту название "Международный Аэропорт Харькова им. Егора Летова".

Подобная ситуация наблюдалась в октябре с названием Верховной Рады в Киеве, которую обозвали "Верховной Зрадой".

Позже в России на Google-картах заведения и учреждения начали переименовывать в честь бразильского стриптизера и человека-мема Рикардо Милоса.