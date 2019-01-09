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Аэропорту Харькова присвоили имя легендарного музыканта: как это случилось

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Неизвестные в сервисе Google Maps присвоили международному аэропорту "Харьков" имя легендарного рок-музыканта, лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова.

Соответствующие изменения в поисковике появились 9 января, теперь при вводе получается "Международный Аэропорт Харькова им. Егора Летова".

Есть предположение, что это сделал один из поклонников музыканта, ведь официально о переименовании никто не говорил.

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Аэропорту Харькова присвоили имя легендарного музыканта: как это случилось

Что примечательно, в 2018 году имя Летова номинировалось на присвоение Омскому аэропорту в России. Во второй тур тогда оно не прошло, хотя уверенно лидировало в голосовании. В итоге именем музыканта назвали частный аэродром под Омском.

Аэропорту Харькова присвоили имя легендарного музыканта: как это случилось
Егор Летов

Егор Летов

Сайт "Гражданская оборона"

Аэропорту Харькова присвоили имя легендарного музыканта: как это случилось

Сайт "Гражданская оборона"

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в картографическом сервисе переименовали здание Верховной Рады в Киеве в "Верховную Зраду". Позже в России на Google-картах заведения и учреждения начали переименовывать в честь бразильского стриптизера и человека-мема Рикардо Милоса.

Место
УкраинаХарьков
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