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Добралися до Одеси: Труханову ''подарували'' цвинтар у Google

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В Україні третій день поспіль невідомі перейменовують об'єкти в картографічному сервісі Google Maps.

Цього разу під "роздачу" потрапила Одеса, зокрема, Ново-Міський цвинтар і Центральний парк культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, передає "Styler".

Жартівники "присвоїли" одному з об'єктів ім'я мера Одеси Геннадія Труханова. Тепер у картографічному сервісі є "Таїровський цвинтар ім. Геннадія Труханова" і "Парк імені Тараса Шевченка та Івана Сосюри".

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Добралися до Одеси: Труханову ''подарували'' цвинтар у Google
Добралися до Одеси: Труханову ''подарували'' цвинтар у Google

Нагадаємо, все почалося 9 січня, коли невідомі в Google Maps привласнили аеропорту назву "Міжнародний аеропорт Харкова ім. Єгора Лєтова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступного дня жартівники продовжили перейменовувати об'єкти. У сервісі назвали школи, обласний медичний і житлово-комунальний коледж, гуртожиток і навіть монастир ім'ям бразильського стриптизера Рікардо Мілоса.

Подібна ситуація спостерігалася в жовтні з назвою Верховної Ради в Києві, яку обізвали "Верховна Зрада".

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Місце
УкраїнаХарків
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