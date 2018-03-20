Без пафоса и коктейлей: в киевском метро нашли тренажерку

В метро Киева на станции "Дарница" работает тренажерный спортивный зал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"У нас в метроспортзале без пафоса и кислородных коктейлей, конечно, но все тренажеры, которые нужны и даже такие, которые не во всех спортцентрах ставят, - тоже есть", - написала она.

По словам Макогон, в спортзале есть душ, ринг, качалка, груши, скакалки, настольный теннис.

Для работников метро стоимость абонемента составляет 30 гривен в месяц или 5 гривен одно занятие.

Месячный абонемент для остальных желающих составит 180 грн.