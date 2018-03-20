Без пафосу і коктейлів: у київському метро знайшли тренажерку

У метро Києва на станції "Дарниця" працює тренажерний спортивний зал.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речник Київського метрополітену Наталія Макогон.

"У нас в метроспортзалі без пафосу і кисневих коктейлів, звичайно, але всі тренажери, які потрібні і навіть такі, які не у всіх спортцентрах ставлять, - теж є", - написала вона.

За словами Макогон, в спортзалі є душ, ринг, груші, скакалки, настільний теніс.

Для працівників метро вартість абонемента становить 30 гривень на місяць або 5 гривень одне заняття.

Місячний абонемент для решти бажаючих складе 180 грн.