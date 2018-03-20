Без пафосу і коктейлів: у київському метро знайшли тренажерку

У метро Києва на станції "Дарниця" працює тренажерний спортивний зал.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речник Київського метрополітену Наталія Макогон.
"У нас в метроспортзалі без пафосу і кисневих коктейлів, звичайно, але всі тренажери, які потрібні і навіть такі, які не у всіх спортцентрах ставлять, - теж є", - написала вона.
За словами Макогон, в спортзалі є душ, ринг, груші, скакалки, настільний теніс.
Для працівників метро вартість абонемента становить 30 гривень на місяць або 5 гривень одне заняття.
Місячний абонемент для решти бажаючих складе 180 грн.
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