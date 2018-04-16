"Там целое кубло?" Убитая гадюка до сих пор валяется под больницей в Запорожье

Возле центрального входа в Запорожскую областную больницу третий день валяется гадюка, которую убил местный житель.

Соответствующие фотографии опубликовала на своей странице в Facebook горожанка Инесса Сапа.

"Гадюка убитая до сих пор валяется под областной больницей. Никому нет дела. Никто не торопится убирать. Ужас. Сегодня своими глазами видела и сфоткала ее тушку, которую сбросили на землю возле лестницы. Только теперь она лежит вверх брюхом. Длиной сантиметров 50-60", - написала она.

Инесса Сапа, Facebook

Инесса Сапа, Facebook

Также жительница отметила, что возле нее собираются прохожие и фотографирует.

Инесса Сапа, Facebook

"Все говорят, что это крупная особь степной гадюки, укус которой очень опасен для здоровья. И у меня возник вопрос. А почему руководство облбольницы, во-первых, не спешит убрать тушку мертвой гадюки, а во-вторых, не вызовет ГСЧС, чтобы проверить, а вдруг их там целое кубло?" - задается вопросом Инесса.

Как сообщал CityOboz, в Запорожье семья до смерти морит голодом домашних собак.