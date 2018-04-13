На Запорожье семья до смерти морит голодом домашних собак 

В поселке Зеленый Яр Запорожской области собаки, которых семья заводила для охраны дома, умирали от истощения.

На странице КП "Побутовик" в Facebook отмечается, что волонтеры выезжали к живодерам домой по вызову - жестокое обращение с животным.

В КП обратились местные жители, которые рассказали, что их соседи заводят собак для охраны двора (на цепь), не кормят, не поят, когда животное погибает, вместо него заводят другое.

КП "Побутовик", Facebook

Предыдущая собака, по словам неравнодушных соседей, обгрызла кору на вишни, у которой жила и тоже погибла от истощения и голода.

КП "Побутовик", Facebook

"Картина была шокирующая: пес едва держался на худых лапах, цепь тянула шею-соломинку к земле. Очень хороший, был рад, что на него обратили внимание, лизал руки и просил еду. С виду это должна была быть большая собака, но такое небрежное отношение, сделало из пса скрюченный скелет", - отметили волонтеры.

КП "Побутовик", Facebook

Они вызывали полицию несколько раз и ждали очень долго. Приехал участковый, заявление принимать не хотел, потому что не видел в деле криминала. В итоге была написана объяснительная, а в участке выдали талон-уведомление.

КП "Побутовик", Facebook

Также активистам удалось дозвониться к хозяйке этой собаки, которая сообщила, что у нее такая порода, кормят они ее два раза в день, а воду не наливают, потому что он миску переворачивает.

КП "Побутовик", Facebook

Женщина добавила, что сейчас не живет в этом доме, а за хозяйством следит ее муж, еду для собаки она передавала ему, а сама приезжала только в выходные.

"Кстати, собаку зовут Бим, хозяйку - Карпачева Евгения Ивановна. На вопрос: раз кормите, почему такой худой? Она ответила, что возможно болеет, и пенсии не хватает на врача, а и вообще он нормально выглядит. Отдавать собаку не хотела, мотивируя это тем, что - кто же тогда будет охранять двор? А то, что на собаку дунешь, и она рухнет, это не аргумент. По окончании разговора договорились, что Бима нам таки передадут на лечение и откорм", - добавили неравнодушные опекуны.

С хозяйкой они встретились в Иваново, где она сейчас живет, она написала расписку о передаче собаки под опекунство волонтеров.

Сейчас собака находится на передержке у волонтера Екатерины Сидорко, у которой есть мини-приют.

Как сообщал CityOboz, в Мариуполе собака спасла хозяев от пожара.