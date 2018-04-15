Убитая в больнице гадюка вызвала страшный скандал в Запорожье

Житель Запорожья Андрей Порывай написал в Facebook о пугающем инциденте, который якобы произошел с ним 14 апреля в областной больнице. На территории лечебного учреждения запорожец обнаружил и убил змею, предположительно, степную гадюку, которая успела напугать больных и пациентов.

"Сегодня был в Запорожской областной больнице. Возле центрального входа произошёл инцидент. Прямо возле лестницы перед центральным входом больных "подкарауливала" крупная степная гадюка, примерно 60 см в длину. Пресмыкающееся, не боясь людей, ползало возле лестницы, чем повергло в страх больных и посетителей. Мы не растерялись и приняли меры. Ядовитую змею пришлось ликвидировать.... Я не живодер и к живодерам отношусь очень негативно. Но в данном случае жизнь и здоровье людей для меня были важнее.Так что дорогие запорожцы, будте осторожнее. Гадюки в городе", - сообщил Андрей Порывай.

Под постом запорожца в Facebook разгорелись дискуссии между сторонниками и противниками убийства змеи.

"Бред ! По такой логике, я должен убивать всю живность, которую встречу на пути... Собак, котов, а вдруг бешеные !? Идёт человек с собакой на поводке, и тут я такой герой с лопатой ей по башке, ну мало ли, я ж анализы её не видел. Живодер ты, Андрюша, самый натуральный", - прокомментировал Денис Нечипоренко.

"Отсутствие инстинкта самосохранения у гадюки говорит об её неадекватности", - возражала ему Ирина Снитко.

Кроме противников и защитников змеи к дискуссии присоединились пользователи, считающие сообщение фейком, однако нашлись и другие свидетели, видевшие опасное животное в больнице.

Далее в комментариях к посту и перепостам сообщения разгорелся настоящий скандал, с взаимными обвинениями и переходом на личности.

Как писал CityOboz, у Запорожье семья до смерти морит голодом домашних собак.