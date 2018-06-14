Куда пойти в Киеве: афиша выходных 15-17 июня

Не знаете, куда пойти в Киеве? Мы составили для вас список самых ярких мероприятий, которые состоятся с 15 по 17 июня.

В подборке CityOboz музыкальный фестиваль, заезды на мотоциклах, показы швейцарских фильмов, экскурсия по мистическому Киеву, джаз в ботаническом саду и еще много интересного. Желаем приятного отдыха!

Фестиваль "Белые ночи"

Более 100 артистов разных музыкальных направлений на пяти сценах, фуд-корт от Ulichnaya Eda, лучшие бары Киева, световые шоу, киловатты звука, множество фотозон и килограммы метафана – все это ждет вас на фестивале "Белые ночи vol.6", который состоится на "Арт-заводе Платформа".

Где: улица Беломорская, 1

Когда: 15-16 июня

Цена: 450 грн

Ночь в Софии. Гетманат

15-16 июня в Национальном заповеднике "София Киевская" покажут новую программу вечерних театрализованных экскурсий об истории Украинской революции "Ночь в Софии. Гетманат. 1918". Во время мероприятия вы узнаете, как происходил переворот Скоропадского, какой была его политика, армия, жизнь Киева в 1918 году и многое другое.

Где: ул. Владимирская, 24

Когда: 15-16 июня

Цена: для взрослых 60 грн, для школьников и студентов 30 грн

Фестиваль "Неделя швейцарского кино"

С 14 по 18 июня в столичном кинотеатре "Киев" проходит фестиваль "Неделя швейцарского кино", который собрал в своей программе самые актуальные художественные фильмы страны последних лет. В течение пятницы-воскресенья можно будет посмотреть три ленты: "Божественный порядок" (15 июня), "Дневник моего разума" (16 июня), "7 дней" (17 июня).

Где: ул. Большая Васильковская, 19

Когда: 14-18 июня

Цена билета: 80 грн

Парк коррупции

"Парк коррупции", который в начале лета открылся в Национальном ботаническом саду имени Гришко, продолжает работу до 30 июня. Локация состоит из девяти надувных шатров общей площадью более 700 кв. м и рассказывает о том, как работает топ-коррупция в Украине, чем живут коррупционеры, как и кто противодействует коррупции и как ее преодолеть.

Где: улица Тимирязевская, 1

Когда: 1-30 июня

Вход свободный, но нужно заплатить за вход на территорию ботсада

MotoOpenFest

В программе фестиваля – много бодрой гитарной музыки, заезды на мотоциклах, выставка мотодилерив и многое другое.

В течение двух дней гостей ждет концерт украинских и зарубежных исполнителей. Список музыкантов на 16 июня впечатляющий. Легендарные рокеры "Машина Времени" сыграют свои главные хиты. Поддержат ветеранов сцены белорусы "Дай дарогу!", наши казаки Kozak System, хулиганы "Гражданин Топинамбур" и перспективные киевляне W.H.I.T.E. Во второй день на сцену выйдут не менее крутые команды. Имя одного из главных гостей 17 июня организаторы держат в секрете.

Где: парк "Муромец" (быв. "Дружбы народов")

Когда: 16-17 июня

Вход свободный

Город ведьм. Экскурсия по мистическому Киеву

Во время экскурсии вы узнаете, где в Киеве есть Лысые горы и в чем особенность украинской магии, о древних ведьмах и современных язычниках, которые приносят жертвы на Замковой горе, что охраняет Михайловский монастырь и что не так с памятником Владимиру Великому.

Где: метро "Контрактовая площадь", возле церкви Богородицы Пирогощи

Когда: 17 июня

Цена: 180 грн

Концерт "Волшебное дыхание Вены"

Киевский камерный оркестр выступит с новой программой в Национальной филармонии Украины. Концерт "Волшебное дыхание Вены" включает произведения австрийских классиков XIX – начала ХХ веков, которые жили и творили в столице Австрии. Все композиции объединяет элегически-меланхолический, романтический характер.

Прозвучит квартет Франца Шуберта "Девушка и смерть" (в переложении для струнного оркестра Густава Малера), "Песни странствующего подмастерья" и знаменитое Adagietto с Пятой симфонии Малера, а также "Langsamer Satz" для двух скрипок, альта и виолончели Антона Веберна в переложении для оркестра.

Где: ул. Владимирский спуск, 2

Когда: 17 июня

Цена: 70 - 350 грн

Марш равенства "КиевПрайд"

Прайд-неделя, посвященная жизни ЛГБТ+ сообщества в Украине, завершится 17 июня традиционным Маршем равенства. Он стартует в 9:00 от Национальной оперы Украины и пройдет по центру Киева. Лозунг нынешнего марша: "Страна свободных – будь собой". Участие в мероприятии могут принять все желающие.

Организаторы призывают зарегистрироваться и ознакомиться с инструкцией по безопасности.

Где: у Национальной оперы Украины

Когда: 17 июня

Вход свободный

Джаз в саду

Четверка лучших джазменов страны соберется в ботаническом саду, чтобы отпраздновать лето под незабываемые ритмы. Современные аранжировки, бархатный вокал и море драйва. Музыка, под которую хочется танцевать и влюбляться. Атмосфера, которая навсегда остается в памяти. Вас ждет июньский вечер на природе, как идеальное завершение недели.

Где: улица Тимирязевская, 1

Когда: 17 июня

Цена: 350 грн

Как сообщал CityOboz, легендарная группа Placebo выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2018, который состоится в Киеве 3-8 июля.