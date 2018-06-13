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Placebo станет хедлайнером киевского фестиваля 

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Легендарная группа Placebo выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2018, который состоится в Киеве 3-8 июля.

"Идолы британского рока и просто культовые музыканты нашей планеты. Это будет невероятно! Placebo – еще один хедлайнер Atlas Weekend 2018!" - сообщили организаторы мероприятия.

Выступление музыкантов запланировано на 8 июля.

Хедлайнерами фестиваля также станут The Chemical Brothers, LP, Tom Odell и Martin Garrix.

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Placebo исполняет альтернативный рок и инди-рок. Коллектив был сформирован в 1994 году Брайаном Молко и Стефаном Ольсдалем.

Как сообщал CityOboz, в Киеве бесплатно выступит Джон Малкович.

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