Между живыми и проклятыми: вышел трейлер хоррора "Монахиня"

Кинокомпания Warner Brothers представила первый трейлер фильма ужасов "Монахиня".

Режиссер ленты - Корин Харди, актеры – Фармига и Бонни Ааронс.

"Монахиня" - это второй спин-офф фильма "Заклятие". Когда молодая монахиня совершает суицид в уединенном аббатстве в Румынии, Ватикан отправляет двух священников провести расследование.

Новости Украинский фильм покажут на престижном фестивале в Мюнхене

Рискуя не только собственными жизнями, но и верой и душой, они сталкиваются со страшной силой, демонической монахиней, которая терроризировала семью в "Заклятии 2". И аббатство становится страшным полем битвы между живыми и проклятыми.

В украинский прокат фильм выйдет 6 сентября.

Как сообщал CityOboz, украинский фильм победил на международном фестивале.