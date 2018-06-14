Куди піти в Києві: афіша вихідних 15-17 червня

Не знаєте, куди піти в Києві? Ми склали для вас список найяскравіших заходів, які відбудуться з 15-17 червня.

У добірці CityOboz музичний фестиваль, заїзди на мотоциклах, кінопокази швейцарських фільмів, екскурсія містичним Києвом, джаз в ботанічному саду та ще багато цікавого. Бажаємо приємного відпочинку!

Фестиваль "Білі ночі"

Понад 100 артистів різних музичних напрямків на п’яти сценах, фуд-корт від Ulichnaya Eda, кращі бари Києва, світлові шоу, кіловати звуку, безліч фотозон і кілограми метафану – все це чекає вас на фестивалі "Білі ночі vol.6", який відбудеться на "Арт-заводі Платформа".

Де: вулиця Біломорська, 1

Коли: 15-16 червня

Ціна: 450 грн

Ніч в Софії. Гетьманат

15-16 червня у Національному заповіднику "Софія Київська" покажуть нову програму вечірніх театралізованих екскурсій з історії Української революції "Ніч у Софії. Гетьманат. 1918". Під час заходу ви дізнаєтесь, як відбувався переворот Скоропадського, якою була його політика, армія, життя Києва у 1918 році та багато іншого.

Де: вул. Володимирська, 24

Коли: 15-16 червня

Ціна: для дорослих 60 грн, для школярів і студентів 30 грн

Фестиваль "Тиждень швейцарського кіно"

З 14 по 18 червня у столичному кінотеатрі "Київ" триває фестиваль "Тиждень швейцарського кіно", який зібрав у своїй програмі найактуальніші художні фільми країни останніх років. Упродовж п’ятниці-неділі можна буде подивитися три стрічки: "Божественний порядок" (15 червня), "Щоденник мого розуму" (16 червня), "7 днів" (17 червня).

Де: вул. Велика Васильківська, 19

Коли: 14-18 червня

Ціна квитка: 80 грн​​​​​​​

Парк корупції

"Парк корупції", який на початку літа відкрився в Національному ботанічному саду імені Гришка, продовжує роботу до 30 червня. Локація складається з дев'яти надувних наметів загальною площею понад 700 кв. м і розповідає про те, як працює топ-корупція в Україні, чим живуть корупціонери, як і хто протидіє корупції та як її подолати.

Де: вулиця Тимірязєвська, 1

Коли: 1-30 червня

Вхід вільний, але потрібно заплатити за вхід на територію ботсаду​​​​​​​

MotoOpenFest

У програмі фестивалю – багато бадьорої гітарної музики, заїзди на мотоциклах, виставка мотодилерів і багато іншого.

Протягом двох днів на гостей чекає концерт українських та закордонних гуртів. Список музикантів на 16 червня вражаючий. Легендарні рокери "Машина Времени" зіграють свої головні хіти. Підтримають ветеранів сцени білоруси "Дай дарогу!", наші козаки Kozak System, хулігани "Гражданин Топинамбур" і перспективні кияни W.H.I.T.E. У другий день на сцену вийдуть не менш круті команди. Ім’я одного з головних гостей 17 червня тримають у секреті.

Де: парк "Муромець" (кол. "Дружби народів")

Коли: 16-17 червня

Вхід вільний​​​​​​​

Місто відьом. Екскурсія містичним Києвом

Під час екскурсії ви дізнаєтеся, де у Києві є Лисі гори і в чому особливість української магії, про древніх відьом і сучасних язичників, які жертви приносять на Замковій горі, що охороняє Михайлівський монастир та що не так з пам'ятником Володимиру Великому.

Де: метро "Контрактова площа", біля церкви Богородиці Пирогощої

Коли: 17 червня

Ціна: 180 грн​​​​​​​

Концерт "Чарівний подих Відня"

Київський камерний оркестр виступить з новою програмою у Національній філармонії України. Програма концерту "Чарівний подих Відня" включає твори австрійських класиків ХІХ – початку ХХ століть, які жили й творили у столиці Австрії. Усі композиції об’єднує елегійно-меланхолічний, романтичний характер.

Прозвучить квартет Франца Шуберта "Дівчина і смерть" (у перекладенні для струнного оркестру Густава Малера), "Пісні мандрівного підмайстра" та знамените Adagietto із П’ятої симфонії Малера, а також "Langsamer Satz" для двох скрипок, альта і віолончелі Антона Веберна у перекладенні для оркестру.

Де: вул. Володимирський узвіз, 2

Коли: 17 червня

Ціна: 70 - 350 грн

Марш рівності "КиївПрайд"

Прайд-тиждень, присвячена життю ЛГБТ+ спільноти в Україні, завершиться 17 червня традиційним Маршем рівності. Він стартуватиме о 9:00 від Національної опери України і пройде центром Києва. Гасло цьогорічного маршу: "Країна вільних – будь собою". Участь у заході можуть взяти усі охочі.

Організатори закликають зареєструватися та ознайомитись з безпековою інструкцією.

Де: біля Національної опери України

Коли: 17 червня

Вхід вільний​​​​​​​

Джаз в саду

Четвірка кращих джазменів країни збереться в ботанічному саду, щоб відсвяткувати літо під незабутні ритми. Сучасні аранжування, оксамитовий вокал і море драйву. Музика, під яку хочеться танцювати і закохуватися. Атмосфера, яка назавжди залишається в пам'яті. Червневий вечір на природі, як ідеальне завершення тижня.

Де: вулиця Тімірязєвська, 1

Коли: 17 червня

Ціна: 350 грн​​​​​​​

Як повідомляв CityOboz, легендарна група Placebo виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend 2018, який відбудеться в Києві 3-8 липня.