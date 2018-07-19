20 июля 2018: какой сегодня праздник

20 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Международный день шахмат, Международный день торта, День независимости Колумбии, день рождения Франческо Петрарки, первая успешная пилотируемая посадка на луну - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.

Именины 20 июля

Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукиан, Никон, Сергей, Фома.

Международный день шахмат

Этот праздник посвященный шахматам отмечается с 1966 года. По данным Всемирной шахматной федерации в 2012 году в мире насчитывалось 605 миллионов людей, постоянно играющих в шахматы.

Международный День Торта

20 июля отмечают Международный День Торта. Этот праздник посвящен не только популярному десерту, но дружбе и миру между людьми, странами, народами. Девиз праздника - "Я приду к тебе с тортом".

День Независимости Колумбии

В этот день в 1810 году Колумбия объявила о своей независимости от Испании, правда признали это лишь в 1819.

Также 20 июля

1940 - было опубликовано первый список самых популярных песен.

1944 - неудачное покушение на Адольфа Гитлера.

1969 - "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. В 1969 года, в 20:17:39 UTC Нил Армстронг и Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они пробыли на Лене 21 часа 36 минут и 21 секунды.

1976 - проведены первые исследования на поверхности Марса.

20 июля родились

1304 - Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов.

1994 - Майя Шибутани, американская фигуристка, чемпионка четырех континентов.

1980 — Жизель Бюндхен, бразильская супермодель.

Как ранее писал CityOboz, названы самые популярные профессии в 2018 году.