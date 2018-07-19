20 июля 2018: какой сегодня праздник

20 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.
Международный день шахмат, Международный день торта, День независимости Колумбии, день рождения Франческо Петрарки, первая успешная пилотируемая посадка на луну - OBOZREVATEL рассказывает, что значит этот день для истории.
Именины 20 июля
Маргарита, Вячеслав, Анастасия, Акакий, Герман, Евдокия, Евфросиния, Лукиан, Никон, Сергей, Фома.
Международный день шахмат
Этот праздник посвященный шахматам отмечается с 1966 года. По данным Всемирной шахматной федерации в 2012 году в мире насчитывалось 605 миллионов людей, постоянно играющих в шахматы.
Международный День Торта
20 июля отмечают Международный День Торта. Этот праздник посвящен не только популярному десерту, но дружбе и миру между людьми, странами, народами. Девиз праздника - "Я приду к тебе с тортом".
День Независимости Колумбии
В этот день в 1810 году Колумбия объявила о своей независимости от Испании, правда признали это лишь в 1819.
Также 20 июля
1940 - было опубликовано первый список самых популярных песен.
1944 - неудачное покушение на Адольфа Гитлера.
1969 - "Аполлон-11" совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. В 1969 года, в 20:17:39 UTC Нил Армстронг и Эдвин Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Они пробыли на Лене 21 часа 36 минут и 21 секунды.
1976 - проведены первые исследования на поверхности Марса.
20 июля родились
1304 - Франческо Петрарка, итальянский поэт, глава старшего поколения гуманистов.
1994 - Майя Шибутани, американская фигуристка, чемпионка четырех континентов.
1980 — Жизель Бюндхен, бразильская супермодель.
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