Вступительная кампания в Украине: названы самые популярные профессии в 2018 году

Ссылаясь на статистику вступительной кампании 2018 года, в Украине назвали самые популярные профессии, выбранные абитуриентами.

По состоянию на 19 июля абитуриенты подали в ВУЗы почти миллион заявлений на бакалавра, магистра и младшего специалиста, из них более половины - около 600 000 заявлений - представлены в электронном виде, пишет УП, ссылаясь на данные ГП "Инфоресурс".

Так наиболее популярными среди абитуриентов стали право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина - на эти специальности было подано больше всего заявлений.

Отмечается также, что электронные кабинеты зарегистрировали уже 151 тыс. абитуриентов, то есть более 90% от ожидаемого в этом году количества. Из них 130 тыс. уже подали электронные заявления.

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