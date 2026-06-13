"Я уверен": Лукашенко спрогнозировал, когда закончатся войны в Украине и на Ближнем Востоке

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что войны в Украине и на Ближнем Востоке реально прекратить уже в этом году. Для этого необходимо желание "буквально нескольких человек".

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Об этом Лукашенко сказал в интервью телеканалу Al Arabiya. У диктатора спросили, есть ли надежда на достижение мира в этих конфликтах.

"Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вопроса, можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе (да и в вашем регионе, где вы работаете, – на Ближнем Востоке), – как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны", – считает он.

Александр Лукашенко отметил, что все зависит от желания нескольких людей. Если оно будет, то эти войны точно можно закончить в этом году. И даже "конфликт России с Украины можно в этом году закончить", добавил он. При этом диктатор признал, что война в Украине является более сложной, чем ближневосточный конфликт.

Что же касается Ближнего Востока, незаконно избранный глава государства уверен, что там нет других вариантов, кроме как завершить конфликт.

"Там нет вариантов, кроме как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время. Прежде всего между Соединенными Штатами Америки и Ираном, как принято говорить. Хотя я не считаю, что это война между американцами и иранцами. Это война прежде всего между Израилем и Ираном, в которую американцы оказались втянуты из-за недальновидной позиции и политики отдельных руководителей Соединенных Штатов Америки", – заявил беларуский диктатор.

По его мнению, в случае с Ираном Штатам надо действовать быстрее. В частности, должно быть "поменьше вокруг этого разговоров со стороны Трампа и других – советников его".

"А должно быть движение. В данном случае многое зависит не от Ирана, а от США. Объективно на Иран воздействуют все его союзники. И прежде всего Россия, Китай. Они просто подталкивают Иран к тому, чтобы была заключена, как Трамп говорит, сделка, чтобы дипломатическим путем прекратить этот конфликт", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что конфликт вокруг Ирана очень сильно, в отличие от войны в Украине, влияет на мировую экономику и жизнь людей.

В завершение диктатор выразил уверенность, что оба конфликта завершатся до конца года. "Я даже не надеюсь, а у меня уверенность такая, что они будут прекращены", – заявил Лукашенко.

Как сообщал OBOZ.UA, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно пошел против Путина и заявил, что не хочет отправлять беларусов воевать против Украины. В частности, он не видит смысла воевать за чужие амбиции и стать "мясным фаршем". Однако сразу же оправдался и напомнил, что Беларусь является союзницей России.

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