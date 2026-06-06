'Не хотим быть фаршем': Лукашенко неожиданно пошел против Путина, но назвал Россию союзницей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно пошел против Путина и заявил, что не хочет отправлять белорусов воевать против Украины. В частности, он не видит смысла воевать за чужие амбиции и стать "мясным фаршем".

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Однако сразу же оправдался и напомнил, что Беларусь является союзницей России. Об этом сообщил белорусский канал NEXTA.

Что известно

Во время выступления в белорусском городе Гродно диктатор Лукашенко неожиданно объяснил, почему не хочет отправлять белорусов на войну в Украину.

"Мы что должны пойти за чужую волю воевать в Украину? Мы что хотим мясным фаршем там быть? Нет, мы этого не хотим", – заявил Лукашенко.

Однако уже через несколько минут он сказал, что Беларусь остается союзником России.

После этого белорусский диктатор обратился к соседним странам, уверяя, что хочет их защитить. Правда, не понятно, кого именно и от кого – то ли соседей от России, или Беларусь от соседей.

"Я хочу, чтобы поляки, литовцы и украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить".

Какая ситуация на границе с Беларусью сейчас

В Государственной пограничной службе Украины предупреждают о возможных провокациях со стороны Беларуси в направлении Киева и западных областей. Также в ведомстве отмечают, что подобные сценарии уже наблюдались в 2022 году.

Однако пока признаков формирования ударной группировки на границе не фиксируется.

Так, в частности, представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что Украина должна быть готова к худшим сценариям развития событий, но в то же время оставаться сильнее потенциальных угроз. Он отметил, что все участки границы с Беларусью остаются важными с точки зрения безопасности.

Также спикер подчеркнул, что сейчас на границе с Беларусью не зафиксировано скопления российских или белорусских войск, которое могло бы представлять непосредственную угрозу Украине.

В Государственной пограничной службе добавляют, что ситуация находится под постоянным контролем, а все направления остаются под усиленным мониторингом украинских пограничников.

"Каждое из этих направлений для нас важно, потому что могут быть провокации и по направлению Киева, могут быть провокации по западному участку с целью перерезания логистических путей. К примеру, это также наблюдалось и в 2022-м году. Поэтому надо, конечно, готовиться к чему-то худшему, но быть сильнее того, что к нам может прийти", – отметил Демченко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что израильский военный обозреватель Давид Шарп оценил вероятность нового наступления РФ из Беларуси. Так, повторное наступление российских оккупационных войск с территории Беларуси пока является "абстрактными соображениями", ведь в РБ не размещены силы для реализации такого замысла.

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