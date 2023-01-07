В Беларуси все готово к мобилизации, Лукашенко осталось приказать: оппозиционер предупредил об угрозе

В ближайшее время лукашенковский режим в Беларуси может объявить мобилизацию. Для этого процесса практически все готово, и непризнанному президенту осталось лишь дождаться отмашки из Кремля.

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Мобилизацию в Беларуси могут начать для оказания активной военной помощи России в войне против Украины. Такое опасение высказал белорусский оппозиционный политик Павел Латушко, пишет DW.

По словам Латушко, для проведения мобилизации уже практически все готово. В частности, большую часть сотрудников органов внутренних дел Беларуси заставили сдать паспорта. Оппозиционер подчеркнул, что такая информация поступает ему из разных городов страны.

Также политик добавил, что в Беларусь продолжает прибывать все большее количество российских военных и техники. Кроме того, регулярно проходят учения как отдельно российских войск, так и совместно с белорусскими подразделениями.

Напомним, Россия перебросила в Беларусь очередной эшелон с военными и боевой техникой. Начальник связи дивизии армии страны-агрессора заявил, что подразделение войск РФ прибыло, чтобы "в случае возникновения угрозы" выполнять "задачи по предназначению".

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин готовится разместить ядерное оружие на территории Беларуси, которая ранее стала плацдармом для полномасштабного нападения на Украину. Для этого фактически осталось сделать один шаг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января в минобороны Беларуси заявили об усилении безопасности Союзного государства. Там также анонсировали совместные с РФ летно-тактические учения.