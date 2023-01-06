Встречали хлебом-солью: Россия перебросила в Беларусь эшелон с военными и десятки единиц техники. Фото

Россия перебросила в Беларусь очередной эшелон с военными и боевой техникой. Беларуские военные встретили коллег из РФ хлебом-солью.

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Об этом 6 января сообщила пресс-служба министерства обороны Беларуси. Начальник связи дивизии армии страны-агрессора заявил, что подразделение войск РФ прибыло, чтобы "в случае возникновения угрозы" выполнять "задачи по предназначению" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Встретили нас радушно, со всем беларуским гостеприимством. Спасибо за теплый прием", – похвастал он.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", в Беларусь из России перебросили еще не менее 50 единиц техники. Причем на многих грузовиках присутствует символ российских оккупантов Z.

В частности, в эшелоне было около 43 "КамАЗов" и "Уралов", балластный тягач БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. На одной из машин номера с 44-м регионом РФ (Западный военный округ).

5 января эшелон с этой техникой проследовал в направлении Барановичей через Минск и Фаниполь и, по информации группы "Беларускі Гаюн", прибыл в Барановичи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января в минобороны Беларуси заявили об усилении безопасности Союзного государства. Там также анонсировали совместные с РФ летно-тактические учения.