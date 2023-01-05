В Беларусь перебросили еще больше российских войск и техники: у Лукашенко заявили об усилении безопасности Союзного государства

В Беларусь продолжает прибывать российская военная и специальная техника, вооружение и личный состав. С прибывающими подразделениями на полигонах ВС РБ планируют проводить "меры боевого слаживания".

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Об этом сообщило минобороны Беларуси и опубликовало соответствующие фото. Отмечается, что это происходит "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства" (чтобы посмотреть фото, докролльте до конца страницы).

Кроме того, для повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил обеих стран планируется проведение совместного летно-тактического обучения.

В минобороны Беларуси также заявили, что от российской стороны в этом мероприятии примет участие военное формирование воздушно-космических сил.

"Совместная подготовка белорусской и российской составляющих региональной группировки войск (сил) носит комплексный характер и охватывает не только боевой компонент, но и все обеспечивающие системы", – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что сегодня, 5 января, в Беларусь прибыла очередная партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.

"В ближайшие дни техника поступит в воинские части сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь. Поставки осуществлены в соответствии с планом перевооружения", – говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Беларусь прилетел борт, который оккупанты используют для корректировки ударов. В последний раз этот ДРЛО А-50У ВКС РФ прилетал сюда же 24 февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, минобороны Беларуси снова продолжило военные учения вместе с российскими военными на своих полигонах. Они продлятся по меньшей мере до 8 января.

Также стало известно, что Путин готовится разместить ядерное оружие на территории Беларуси, ранее ставшей плацдармом для полномасштабного нападения на Украину. Для этого практически осталось сделать один шаг.