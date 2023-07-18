В Беларусь прибыла четвертая колонна ЧВК 'Вагнер' с более 80 машинами – СМИ

В Беларусь прибыла четвертая за неделю колонна ЧВК "Вагнер". В ней насчитывается более 80 машин, техника имеет номера террористических "Л/ДНР".

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Об этом 18 июля сообщили в Telegram-канале мониторинговой группы "Беларускі Гаюн". По данным канала, около 13 часов (по Киеву) движение колонны "вагнеровцев" было зафиксировано в направлении Осиповичей, она подъезжала к палаточному лагерю ЧВК в селе Цель по трассе М5 от Бобруйска.

В составе колонны, растянувшейся примерно на 5 км, заметили по меньшей мере 80 машин:

– 18 фур,

– более 20-и пикапов УАЗ,

– грузовики-фургоны,

– около 20 единиц УАЗ "Буханка",

– автобусы ПАЗ, микроавтобусы и несколько тентованных "Уралов" и КамАЗов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Третья после 11 июля колонна "Вагнера" прибыла в Беларусь накануне. В сеть попали спутниковые фото полигона, где заметили технику наемников.

– В Госпогранслужбе Украины ранее подтвердили, что 15 июля колонна "Вагнера" въехала в Беларусь. Она включала около 60 авто с номерами "Л/ДНР" и двигалась в сопровождении беларуской госавтоинспекции.

– В ГПСУ заявили, что "вагнеровцы" не представляют угрозы для Украины со стороны Беларуси, хотя что ситуация может измениться.

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