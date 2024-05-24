"Россияне заинтересованы": эксперт объяснил, может ли визит Путина в Минск возобновить обстрелы по Украине с территории Беларуси

Государству-агрессору России было бы выгодно затянуть вооруженные силы Беларуси в прямое участие в войне против Украины. Однако в этом не заинтересован т.н. президент РБ Александр Лукашенко.

Соответствующее мнение высказал военный эксперт Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", в комментарии OBOZ.UA. По его мнению, незаконно избранный глава Беларуси понимает проигрышность политики кремлевского диктатора Владимира Путина и опасается поражения РФ.

23 мая Путин прибыл в Минск и провел переговоры с Лукашенко. У эксперта спросили, может ли эта встреча возобновить обстрелы по Украине с территории РБ.

"Собственно, с точки зрения россиян у всех встречах и приездах Лукашенко в Москву и Путина в Минск результат максимум – это было бы привлечение беларусской армии", – предположил Лакийчук.

С юридической точки зрения Беларусь с 24 февраля 2022 года причастна ко вторжению в Украину. Но российские генералы и Путин лично хотели бы затянуть беларусов снова в этот конфликт, "чтобы уже были не по локти, а по плечи они в крови". Россияне в этом заинтересованы, уверен военный эксперт.

"Но повторюсь, Лукашенко не заинтересован. Он уже понимает... что в любом случае, если Путин сядет на скамью подсудимых, то рядом приготовлено место для Лукашенко", – отметил Лакийчук.

"Знаете, он совсем не хочет петли на шее. Ладно если два-три года, пять лет посидеть в тюрьме в Гааге – это одно дело. А быть повешенным там вместе с Путиным – это совсем другое", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Павел Лакийчук заявил, что поездка российского диктатора к своему беларусскому коллеге с одной стороны символическая – переназначив себя "президентом", Путин расставляет приоритеты. Однако есть и чисто практическая цель, ведь Путин заинтересован в армии РБ.

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