Идут торги за армию: Лакийчук объяснил, что стоит за визитом Путина в Беларусь

Российский диктатор Владимир Путин приехал в Беларусь и встретился с самопровозглашенным президентом республики Александром Лукашенко. Эта поездка с одной стороны символическая – переназначив себя "президентом", Путин расставляет приоритеты. Однако визит преследует и чисто практическую цель, ведь российский диктатор заинтересован в белорусской армии, и речь на переговорах с Лукашенко пойдет в первую очередь именно об этом.

Такое мнение высказал военный эксперт и руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в интервью OBOZ.UA. Он объяснил, в чем причина достаточно частых встреч Путина и Лукашенко и о чем может идти речь во время нынешнего визита.

"Именно эти два диктатора встречаются, если не в режиме онлайн раз за разом, то с точки зрения международной практики – встреча лидеров на высшем уровне, это исключительный режим таков. Говорить о том, что им о многом есть о чем поговорить, это не совсем правильно. Больше это демонстрация – только недавно Лукашенко был в Москве, не прошло и месяца, теперь уже Путин едет в Беларусь. Я думаю, что эта поездка более символична", – отметил эксперт.

По его словам, после перевыборов самого себя Путин как диктатор расставляет приоритеты, демонстрируя их миру и своим союзникам.

"Первый приоритет – Китай, второй приоритет – Беларусь и союзное государство", – отметил Лакийчук.

Эксперт напомнил, что именно Александр Лукашенко инициировал создание такого сверхгосударственного образования, как так называемое Союзное государство, и хотел его возглавить. Однако Путин не дал ему этого сделать, превратив Лукашенко в своего вассала.

"Теперь Лукашенко выступает в роли захватывающего, не он захватывает власть на всей этой огромной территории, а он понимает, что именно Путин положил глаз на его владение. Ничего сделать он с этим не может. Это уже не первая встреча, из каждой встречи видно покоренную". вассальную зависимость белорусского диктатора от кремлевского старца", – отметил Лакийчук.

При этом поездка Путина в Беларусь преследует и чисто практическую цель, подчеркнул эксперт. Это военное сотрудничество.

"Безусловно, Путин заинтересован в белорусской армии. Кроме захвата Беларуси, он заинтересован с тактической точки зрения в белорусской армии. Ему не хватает подготовленных резервов для войны в Украине. Он был бы счастлив забрать эту армию себе, использовать ее на войне в Украине. Для Лукашенко , соответственно, напротив, это его единственная опора и отдавать он ее не собирается", – объяснил эксперт.

Именно поэтому предметом обсуждения на встречах этих двух диктаторов есть разные форматы военного сотрудничества между РФ и Беларусью, отметил Лакийчук.

"Выглядит это примерно так, что Путин говорит: отдай мне своих военных. Тот говорит: я не отдам, придумаем что-нибудь попроще, может проведем совместное обучение. Путин говорит - давай проведем совместное ядерное обучение. Лукашенко - может без ядерных? Путин - давай- давай с ядерными, или отдавай все мне. Так примерно выглядит это. в сфере энергетики, в сфере военно-технического сотрудничества. Но это как раз и есть те заменители, которые может предложить Лукашенко, сохраняя и удерживая власть над своей силовой структурой", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин заявил о намерении предложить Лукашенко провести совместные учения по отработке тактического ядерного удара. Соответствующее заявление российский диктатор издал в аэропорту Минска вечером 23 мая, где встречал самопровозглашенный президент Беларуси.

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