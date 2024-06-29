'Разрешен горячий конфликт': в Беларуси пожаловались, что Украина якобы стягивает к границе войска и технику

В подконтрольной РФ армии Беларуси заявили, что Украина якобы стягивает к границе на Житомирщине войска и военную технику, а в минно-взрывных заграждениях якобы создала проходы для диверсинно-разведывательных групп (ДРГ). Там также обвинили Запад в "развязывании горячего конфликта" и пригрозили "блокировать ти уничтожать" ДРГ "в случае обнаружения".

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Соответствующие заявления выдал командующий силами спецопераций по идеологической работе ВС Беларуси полковник Вадим Лукашевич, передает беларуское агентство БЕЛТА. Чиновник режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко заявил, что обстановка на беларуско-украинской границе "характеризуется нарастанием напряженности".

"Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. С их стороны предпринимаются попытки втянуть нашу страну в войну", – сказал Лукашевич.

Он добавил, что Беларусь якобы "делает все, чтобы сохранить мир" на своей земле. Чиновник утверждает, что Украина якобы "стягивает к нашим границам войска, вооружения, военную технику".

"В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", – заявил Лукашевич.

Беларуский чиновник цинично назвал "пиаром" сооружение фортификаций Вооруженными силами Украины на фоне сложной ситуации на фронте.

Лукашевич утверждает: ВСУ якобы "пытаются показать" всем, что готовятся защищаться, но он-то "точно знает, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы".

"Наверняка для того, чтобы в дальнейшем через эти минно-взрывные заграждения, через эти проходы, проделанные в них, была возможность проникнуть на нашу территорию ДРГ противника, рейдовым отрядам для того, чтобы здесь на нашей беларуской земле провести диверсии, террористические акты", – выдал Лукашевич.

Он также заявил, что ВСУ якобы развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи границы, "широко используют БПЛА", которые периодически "нарушая границу, залетают на нашу территорию".

Лукашевич пригрозил, что беларуские военные "имеют задачу вести поисковые действия" и в случае обнаружения ДРГ будут "блокировать и уничтожать".

"Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику", – заявил приспешник Лукашенко.

Напомним, войска РФ в феврале 2022 года использовали территорию Беларуси как плацдарм для вторжения в Украину. Кроме того, с беларуских территорий оккупанты запускали ракеты и БПЛА, атаковав север Украины.

Ранее в украинском ЦНС рассказали, что целью недавних военных учений РФ и Беларуси было окончательное поглощение белорусского войска Москвой.

А на прошлой неделе в минобороны Беларуси заявили о внезапной проверке боеготовности воинских частей. Она будет касаться подразделений оперативных командований, сил спецопераций, ракетных войск, артиллерии, ВВС и войск ПВО.

В мониторинговой группе "Беларуский Гаюн" предположили, что проверка может быть "ответом" на якобы наращивание численности войск Украины на границе. 20 июня в белорусском госпогранкомитете заявили, что Украина в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда ГПСУ якобы увеличивает численность войск, в том числе ССО и спецподразделений ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным беларуских СМИ, Минск может формировать новую военную бригаду, вооруженную российскими "Искандерами". Об этом может свидетельствовать, что в Осиповичах Могилевской области строят два новых ангара, похожие на укрытия для этих ракетных комплексов.

Как отмечает историк и дипломат Александр Левченко, беларуский диктатор Лукашенко пытается демонстрировать силу и возможность нападения на Украину. Его пропаганда пытается продвигать образ "мощных" ВС Беларуси, которые якобы готовы воевать чуть ли не со всем восточным флангом НАТО и пробиваться через Сувалкский коридор.