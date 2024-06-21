В Беларуси началась внезапная проверка готовности воинских частей: что происходит

В Беларуси с утра 21 июня началась внезапная проверка готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверка затронет подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

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Помимо прочего, запланировано выполнение "учебно-боевых задач". О старте проверки заявили в министерстве обороны Республики Беларусь.

"Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению задач по назначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО", – отмечено в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что именно и в каком порядке намереваются проверять.

"На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи", – заявили в МО Беларуси.

Там уточнили, что для проведения проверки задействуют "полигоны и участки местности" в двух областях страны, Брестской и Гомельской, и предупредили, что по дорогам общего пользования будет передвигаться военная техника.

В мониторинговой группе "Беларускі Гаюн" предположили, что, с учетом географии, проверка может быть "ответом" на якобы наращивание численности украинской военной группировки на границе с Беларусью.

О том, что наша страна в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины увеличивает численность военнослужащих, в том числе Сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки, накануне, 20 июня, заявили в беларуской госпогранслужбе.

"Госпогранкомитет предупреждает о недопустимости провокаций на украинско-беларуской границе... На сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения", – заявляли беларуские пограничники.

Напомним, ранее Беларусь и Россия провели совместные учения военно-воздушных сил. В Центре национального сопротивления считают, что их целью является окончательное поглощение беларуского войска Москвой.

Также сообщалось, что в Беларуси могут формировать новую военную бригаду, вооруженную российскими "Искандерами". Об этом может свидетельствовать то, что на территории воинской части в Осиповичах Могилевской области строят два новых ангара, которые по размеру и внешнему виду похожи на укрытия для "Искандеров".

Там также идет реконструкция заброшенной казармы и административного здания.