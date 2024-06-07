В Беларуси могут формировать новую военную бригаду, вооруженную российскими 'Искандерами' – СМИ

В Беларуси, вероятно, формируют новую военную бригаду, которая будет вооружена российскими оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер". Об этом может свидетельствовать то, что на территории воинской части в Осиповичах Могилевской области строят два новых ангара, которые по размеру и внешнему виду они похожи на укрытия для "Искандеров".

Там также идет реконструкция заброшенной казармы и административного здания. Об этом сообщает беларуская служба "Радио Свобода", публикуя спутниковые снимки этих ангаров.

"В артиллерийской воинской части №12147, среди прочего, базируется 465-я ракетная бригада. По меньшей мере, один из ее дивизионов имеет на вооружении оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может нести ядерное оружие. Всего в Беларуси таких подразделений может быть два", – сообщают журналисты.

На спутниковых снимках видно, что строительство проходит на значительной части воинской части, где расположены "Искандеры". В частности, строятся два ангара, вид которых соответствует ангару, построенному год назад для хранения ОТРК "Искандер". Его строительство продолжалось с осени 2022 года по апрель 2023 года. Рядом с новыми ангарами видны контуры еще двух больших фундаментов, предназначение которых пока неясно.

Каждый из этих ангаров может разместить 12 боевых машин – именно такие размеры имеет стандартный дивизион "Искандер" в армии страны-агрессора РФ. В него входят до шести различных типов техники: командно-штабная машина, машина жизнеобеспечения, самоходная ракетная установка, транспортно-зарядная машина, мобильный пункт подготовки информации и машина регулирования и обслуживания.

"У Беларуси уже есть две дивизии, то есть около 24 таких военных машин, 8 из которых несут ракеты. О передаче Беларуси первых ракетных комплексов "Искандер" Лукашенко заявил во время встречи с Путиным 19 декабря 2022 года. Уже в феврале 2023 года, после обучения на российских полигонах, белорусские военные начали их самостоятельно эксплуатировать", – говорится в статье.

Военная часть, на территории которой сейчас ведется строительство, расположена всего в 7 км от Осиповичского полигона и в 12 км от 1405-й базы артиллерийских боеприпасов, где, по данным СМИ, могут храниться ядерные боеголовки.

Военный аналитик Конрад Музыка отметил, что строительство еще двух ангаров для хранения комплексов "Искандер" может свидетельствовать о том, что беларусы хотят создать новую бригаду и соответственно бригадный комплект ракетного комплекса "Искандер-М" на территории воинской части в Осиповичах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Беларуси с 27 по 31 мая провели обучение военно-воздушных сил совместно с армией страны-агрессора РФ. Их целью является окончательное поглощение беларуского войска Москвой.

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