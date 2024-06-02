В ЦНС пояснили, что стоит за совместными учениями военно-воздушных сил Беларуси и России

В Беларуси с 27 по 31 мая провели обучение военно-воздушных сил совместно с армией страны-агрессора РФ. Их целью является окончательное поглощение беларуского войска Москвой.

Об этом 2 июня рассказали в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. "На территории Беларуси военно-воздушные силы марионеточного режима Александра Лукашенко провели совместные учения с оккупантами ВС РФ", – говорится в сообщении на сайте ЦНС.

По данным центра, эти учения "по факту имели целью интеграцию, а точнее поглощение остатков беларуской армии россиянами".

В ходе российско-беларуских учений привлекались авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск Беларуси, экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации Воздушно-космических сил ВС РФ.

Одной из задач была отработка управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач.

"За учениями наблюдало военное руководство Беларуси, российские посланники и неравнодушные беларусы, которые и предоставили нам подробную информацию о ходе этих учений", – сообщили в ЦНС.

Там добавили, что каждый может делиться с силами обороны данными о враге. Конфиденциальность обращений гарантирована, заверили в ЦНС.

Отметим, 27 мая в минобороны Беларуси объявили о начале учений на полигоне "Лосвидо" (в 13 км от Витебска) 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, которые назвали "испытаниями военнослужащих на право ношения нагрудного знака "Доблесть и мастерство".

Отмечалось, что в них принимают участие около 100 человек, в том числе представители армии Казахстана. Кроме того, на "испытании" присутствовали представители Вьетнама и Узбекистана.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне учений в Беларусь прилетели военные вертолеты ВКС РФ. На аэродроме "Барановичи", где они приземлились, также присутствовали два разведывательных российских самолета Су-24МР и по меньшей мере четыре истребителя Су-30СМ оккупантов.

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