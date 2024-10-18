'Путина предупредил': Лукашенко заявил, что хочет быть на переговорах по войне в Украине. Видео

Беларуский диктатор Александр Лукашенко вознамерился принимать участие "в переговорах по Украине" и якобы уже говорил об этом российскому диктатору Владимиру Путину. Он выдал, что переговоры о завершении развязанной Россией полномасштабной войны против Украины не могут проходить без Беларуси, потому что они якобы задевают ее интересы.

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По версии Лукашенко, если он лично не будет присутствовать на переговорах по войне в Украине, впоследствии Беларуси "половину страны придется отдать". Фрагмент его речи во время встречи с учеными и участниками белорусских антарктических экспедиций 17 октября появился в пропагандистских беларуских СМИ.

По какой-то неведомой причине Лукашенко решил, что непременно должен принимать участие в переговорах по войне в Украине. Он выдал, что на этих переговорах, мол, будут решаться "вопросы Беларуси" и намекнул на якобы имеющиеся у неназванных сторон планы "оттяпать" часть беларуской территории.

"Я всегда настаивал, и украинцам говорил об этом, и Путина предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать беларусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы – наши вопросы! – без нас. За нашей спиной. Да, они там не оттяпают до Гомеля Полесье. Не в этом дело. Но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать", – заявил Лукашенко.

Частично абстрактные "они", по версии Лукашенко, имеющие аппетиты на беларускую территорию – это оппозиционные беларуские политики. Говоря о "беглых", как называет оппонентов диктатор, он утверждает, что они якобы делают все, чтобы не пустить Лукашенко на будущие переговоры.

"Они сейчас целые схемы рисуют... Они делают все. "О, Лукашенко – нет, он там не должен быть". Они все делают с подачи этих безумных наших беглых, которые сидят за границей, для того, чтобы не допустить Беларусь к решению вопроса. Публично говорят: да, вот мы тут такие – демократию хотим. Пусть подохнут эти беларусы вместе с Лукашенко. Им такие беларусы не нужны. Им нужны продажные, которые везде сдадут свои позиции, свои интересы", – несколько путано попытался сформулировать свою мысль Лукашенко.

Он также не удержался, чтобы не похвалить самого себя и свою "несгибаемость" в вопросах, касающихся интересов Беларуси.

"Это одна важнейшая задача – не допустить Беларусь, особенно Лукашенко в переговорах быть не должно. А почему? Потому что Лукашенко не сломишь, не наклонишь, извини за нескромность, он будет отстаивать свои интересы. А там не должно быть интересов Беларуси. Надо жить будущим, и надо в этой ситуации выжить", – заявил диктатор.

Напомним, ранее Лукашенко разрешил сбивать на территории Беларуси беспилотники: включая надводные и подводные. Об этом идет речь в указе №392 от 7 октября. Документ приняли для закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управляемые дистанционно или автоматически.

Беларусь не имеет выхода к морю, но имеет судоходные реки протяженностью около 2,5 тысяч километров.