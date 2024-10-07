Лукашенко разрешил сбивать на территории Беларуси беспилотники: включая надводные и подводные

Белорусский диктатор Александр Лукашенко дал разрешение ряду военизированных структур сбивать беспилотники. Это должно произойти в том случае, если "птички" залетают на территорию страны.

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Об этом говорится в соответствующем указе №392 от 7 октября. Отмечается, что документ приняли для закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы. , управляемые дистанционно или автоматически.

Впрочем, стоит отметить, что Беларусь не имеет выхода к морю, но имеет судоходные реки протяженностью около 2,5 тысяч километров.

В указе диктатора также говорится, что теперь применять оружие и спецсредства против беспилотников могут не только военнослужащие из военных формирований и органов внутренних дел, а также и сотрудники других военизированных организаций.

Речь идет об органах прокуратуры, следственном комитете, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, таможенных органах, Госкомитете судебных экспертиз, органах финансовых расследований Комитета госконтроля, Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Напомним, что в Калинковичах (Гомельская область Беларуси) во время российской дроновой атаки по Украине рано утром 3 октября взорвался "Шахед". В "Белорусском Гаюне" уверены, что это был именно российский дрон-камикадзе, но неизвестно, сдетонировал ли он сам, был ли сбит ПВО.

Позже в сети появилось видео, зафиксировавшее взрыв российского "Шахеда" на территории Беларуси. Между тем местные силовики и власти вторые сутки замалчивают событие.

Как сообщал OBOZ.UA, белорусский диктатор Александр Лукашенко тем временем заявил, что его главная задача – это не допустить втягивания РБ в войну, он будет "делать все, чтобы существовать с Украиной мирно". Также политик заверил: дескать, Минск готов помочь Украине в восстановлении после войны.

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