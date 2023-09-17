Приспешник Путина Лукашенко назвал беларусов 'самой миролюбивой нацией в мире'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "в современных условиях" на беларусской територии "не будет никакой войны". Диктатор также назвал беларусов "самой миролюбивой нацией на земле".

Соответствующее заявление Лукашенко сделал 17 сентября, выступая на "Минск-арене" по случаю беларуского Дня народного единства. "Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет. Потому что это невозможно. Мы самая миролюбивая нация на земле. Ни атомным оружием, ни какими-то подразделениями – "Вагнером " и так далее – мы не размахиваем и никому не угрожаем", – сказал он.

Лукашенко добавил, что Беларусь якобы не намерена вмешиваться в жизнь соседних государств и беларуский народ "по сути не может быть агрессором". При этом он пригрозил, что в случае агрессии против РБ она не будет "рисовать каких-то красных, желтых, черных или голубых линий".

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Кроме того, диктатор выдал, что вокруг "беларуских, российских и украинских земель" якобы "кружат стервятники".

"Сегодня над нами, как и накануне Великой отечественной войны, кружат стервятники. Кружат вокруг беларсских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира", – сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный лидер также добавил, что единство для беларусов – "главное условие сохранения государства, а значит, вопрос выживания как нации".

Как известно, День народного единства был основан в Беларуси в 2021 году в честь присоединения Западной Беларуси к Беларуской ССР в 1939 году.

Напомним, войска союзника Лукашенко президента РФ Владимира Путина в феврале 2022 года использовали территорию Беларуси как плацдарм для вторжения в Украину. Кроме того, с беларуских территорий оккупанты запускали ракеты и беспилотники, атаковав север нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 сентября депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию, которой Лукашенко был признан причастным к агрессии против Украины. Для него также потребовали ордер на арест от Гааги.

– 9 сентября мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" заявил, что РФ выводит основную часть войск с территории Беларуси, сворачивая полевые лагеря.

– Перед этим стало известно, из Беларуси выведена вся авиационная группировка воздушно-космических сил РФ. Остался только один штурмовик Су-25.

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