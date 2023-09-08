Из Беларуси выведена вся российская авиация: СМИ раскрыли подробности

Из Беларуси выведена вся авиационная группировка воздушно-космических сил (ВКС) РФ, которая входила в состав региональной группировки войск (РГВ). Остался лишь один российский штурмовик Су-25.

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Об этом 8 сентября сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". "Из Беларуси выведена вся авиация ВКС РФ: авиационная группировка РГВ перестала существовать", – говорится в сообщении.

По данным группы, вывод российской военной авиагруппировки состоялся еще 5 августа, что можно назвать одним из главных событий августа.

В частности, с аэродрома "Мачулищи" на аэродром "Сеща" в Брянскую область РФ улетели 11 российских вертолетов: четыре единицы Ми-8 и семь единиц Ми-24.

В свою очередь с аэродрома "Барановичи" в РФ улетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ страны-агрессора.

Большинство улетевших машин находились в Беларуси с начала января 2023 года – таким образом, авиационный компонент РГВ в Беларуси прекратил существование, заявил "Беларускі Гаюн".

По состоянию на 1 сентября в Беларуси оставался только один штурмовик Су-25 ВКС РФ, который прилетел в "Мачулищи" 25 июля, а 31 августа перебазировался на аэродром "Лида" в Гродненской области.

Отметим, региональная группировка войск (РГВ) Беларуси и России начала функционировать в 2000 году, но сами силы были развернуты в 2022 году. В феврале 2022 года Беларусь стала плацдармом для вторжения в Украину: российская техника, в частности самолеты Су-34 и Су-30, использовалась для ударов по северу украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявили, что РФ вывела из Беларуси почти все свои подразделения в рамках ротации. Новые туда пока не заходили. На сегодняшний день агрессор не имеет группировки для вторжения в Украину с территории Беларуси.

– После авиакатастрофы самолета Пригожина и сообщений о том, что наемники ЧВК "Вагнер" якобы демонтируют свой лагерь в Беларуси, на территории РБ остается несколько тысяч "вагнеровцев". Чем они занимаются там, читайте в материале по ссылке.

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