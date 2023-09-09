Россия выводит основную часть войск с территории Беларуси – Гаюн

Военные РФ начинают выводить большую часть своих вооруженных сил из состава совместной региональной военной группировки, находящейся на территории Беларуси. Сокращение войск с ликвидацией полевых лагерей началось летом.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн". На данный момент в Республике Беларусь пребывает приблизительно 2100 российских военнослужащих, часть из которых составляют постоянные военные подразделения, приехавшие для учебных целей.

Лагеря на полигонах "Обуз-Лесновский", "Лепельский" и "Осиповичский" были уничтожены, а военный персонал, который размещался там, вернулся в Российскую Федерацию.

Также отмечают, что эти маневры не связаны с ротацией и направлены на постоянное изменение базирования подразделений.

Остаток российских войск размещается на Аэродромах "Мозырь" и "Зябровка" (600 военнослужащих), Радиотехнический узел "Барановичи", 43-й узел связи "Вилейка" (1450 военнослужащих) и минимум 100 военнослужащих на обучение в рамках ОДКБ.

По оценкам канала "Белорусский Гаюн", на территории Беларуси не осталось российских военнослужащих в составе РГО.

Кроме сухопутных войск, основные авиационные компоненты РГО, размещенные на территории Беларуси с начала января 2023 года, также были выведены из страны.

Всего за август месяц страну покинули 20 летательных аппаратов из которых: девять истребителей Су-34 и Су-30СМ, а также 11 вертолетов – четыре Ми-8 и семь Ми-24.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация практически вывела из Беларуси все свои подразделения. Новые туда пока не заводили.

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