Появились 'зубы дракона': в Беларуси строят фортификационные сооружения у границы с Украиной. Спутниковые фото

В Беларуси строят фортификационные сооружения у границы с Украиной. В частности, в 20 километрах от рубежа появилась линия "зубов дракона"

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Об этом сообщает "Беларускі Гаюн". "В 10 км. от Гомеля, возле трассы М8 по направлению к границе с Украиной, появилась линия противотанковых укреплений – "зубы дракона", – говорится в сообщении.

Кроме того, недалеко от этого места продолжаются строительные работы по сооружению, предположительно, фортификационных сооружений.

Примечательно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко усомнился в том, что Украина проведет контрнаступление. Он заявил, что контрнаступления "нет и быть не может", а разговоры о его подготовке – это "дезинформация".

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию на границе с Беларусью. На сегодняшний день в соседней стране не выявлено вражеской группировки, которая могла бы совершить прорыв государственной границы.

К слову, на Западе указали на опасность для Лукашенко, если он согласится на уговоры Москвы и отправит свою армию в Украину. Он сам понимает, что нация в таком случае восстанет против него и его авторитарному режиму настанет конец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Лукашенко приказал начать проверку боевой готовности своих вооруженных сил. В связи с этим движение гражданского транспорта было временно ограничено.

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