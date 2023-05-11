По доносу россиянина: в Беларуси арестовали мужчину за гимн Украины в караоке

В Беларуси судили мужчину за то, что в одном из караоке-баров он спел гимн Украины. Донос на белоруса сделал гражданин страны-агрессора России, которая уже 15 месяцев ведет против Украины полномасштабную войну.

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Об этом сообщили в белорусском правозащитном центре "Вясна". Инцидент произошел в городе Брест в конце марта 2023 года.

Московский районный суд Бреста рассмотрел дело и 7 апреля 2023 года мужчину было признано виновным и осуждено на семь суток ареста. Его обвинили в "несанкционированном пикетировании" (ст. 24.23 Кодекса об административных правонарушений РБ).

Как отмечается, с 30 на 31 марта мужчина спел гимн Украины, находясь в местном караоке-баре, "чем публично выражал свои общественно-политические интересы". Свою вину он не признал и объяснил, что сделал это вопреки просьбе мужчины из России, который просил его не петь украинские песни.

Россиянин "настучал" на белоруса и заявил, что тот якобы просил его уехать с Беларуси.

Напомним, что 7 мая в белорусском городе Витебск в колонии скончался политзаключенный Николай Климович. 61-летний мужчина, который имел заболевания сердечной системы и II группу инвалидности, попал в тюрьму за то, что в соцсети "посмеялся" над карикатурой на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

В Европейском союзе отреагировали на смерть Климовича, заявив, что гибель белоруса – очередное доказательство пренебрежения режимом к жизни и правам людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, гражданину России Алексею Москалеву, чья дочь Маша нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок, не удалось уйти от путинского режима. Мужчину в Минске задержало КГБ Беларуси.