В Беларуси в колонии умер политзаключенный, осужденный за реакцию на карикатуру Лукашенко

В белорусском городе Витебск в колонии скончался политзаключенный Николай Климович. 61-летний мужчина, который имел заболевания сердечной системы и II группу инвалидности, попал в тюрьму за то, что в соцсети "посмеялся" над карикатурой на самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко.

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Об этом сообщили в белорусском правозащитном центре "Вясна". Климович продержался в заключении немного больше двух месяцев, в СИЗО он попал 28 февраля, а в колонию – 21 апреля.

Перед оглашением приговора мужчина предупреждал, что за решеткой может погибнуть, поскольку нуждается в постоянном медикаментозном лечении. Через несколько дней после того, как белоруса задержали (в декабре 2022 года), у него случился сердечный приступ. До суда он был в больнице, а потом его вызвали на допрос.

Мужчину задержали в зале суда и приговорили к одному году колонии. Дело касается инцидента, который произошел в декабре. Климовичем заинтересовались белорусские силовики после того, как в социальной сети "Одноклассники" (запрещена в Украине) он поставил реакцию "смешно" записе с карикатурой на Лукашенко, которая появилась в его ленте.

Адвокат, как и сам политзаключенный, неоднократно говорили суду и правоохранителям о серьезных проблемах со здоровьем, однако режим Лукашенко все равно усадил мужчину за решетку.

Погиб Климович в витебской колонии №3, где пробыл всего пару недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший кандидат в президенты Беларуси, политзаключенный Виктор Бабарико попал из колонии в больницу со следами избиений.После выборов 2020 года он был осужден к 14 годам лишения свободы.