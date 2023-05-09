Виноват режим Лукашенко: в ЕС отреагировали на смерть блогера, заключенного за карикатуру на президента Беларуси

В Европейском союзе отреагировали на смерть в Беларуси политзаключенного Николая Климовича, которого осудили за реакцию на карикатуру на непризнанного президента РБ Лукашенко в соцсети. Там заявили, что гибель белоруса – очередное доказательство пренебрежения режимом к жизни и правам людей.

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Об этом говорится в заявлении, которое было опубликовано 8 мая на официальном сайте ЕС. Там также подчеркнули, что режим диктатора Лукашенко пренебрегает обязательствами по международному праву и призывами международного сообщества прекратить на территории страны репрессии.

"В резолюции, которая была принята в марте, Совет по правам человека выразил обеспокоенность положением задержанных лиц в Беларуси, нуждающихся в медицинской помощи, и призвал к их немедленному освобождению по гуманитарным соображениям", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе также призвали Минск немедленно предоставить доступ к бывшему кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико. Он попал в больницу после жестокого обращения в тюрьме.

Как сообщал OBOZREVATEL, 61-летний Николай Климович умер 7 мая в витебской колонии №3. Он имел заболевания сердечной системы и II группу инвалидности, и попал в тюрьму за то, что в соцсети "посмеялся" над карикатурой на Лукашенко.