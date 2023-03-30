В Беларуси задержали Алексея Москалева, приговоренного к 2 годам за антивоенный рисунок дочери

Гражданину РФ Алексею Москалеву, чья дочь Маша нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок, не удалось уйти от путинского режима. Мужчину в Минске задержало КГБ Беларуси.

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Об этом сообщили российские СМИ. 53-летнему Алексею Москалеву, которого уже приговорили к двум годам за "дискредитацию армии", теперь грозит новый суд – за попытку побега.

Также, вероятно, он будет судим за хранение оружия, якобы найденного во время обыска. Стало известно, что против Алексея Москалева, помимо прочего, в России было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении оружия. Еще зимой во время обыска у него якобы обнаружили незарегистрированный обрез, порох и патроны.

Адвокат Москалева Дмитрий Захватов рассказал о задержании его подопечного в Беларуси. По его словам, на квартиру, где находился Москалев, совершил налет КГБ.

Защитник предположил, что операцию по задержанию Москалева курировала российская ФСБ, а согласовывалось все на высшем уровне. Адвокат также сообщил, что с Алексеем сейчас нет связи.

"По косвенным данным, та квартира, где он находился, – на нее был совершен налет, квартиру разгромили, его вытащили, увезли в неизвестном направлении. По косвенным данным, это было КГБ Беларуси", – рассказал адвокат.

Задержание Алексея Москалева в Беларуси также прокомментировала пропагандистка Марина Овсянникова.

"С Москалевым нет никакой связи. Вероятно, он или тот, кто с ним находился, нарушил правила цифровой безопасности. Элементарное правило побега – ты выключаешь телефон и вытаскиваешь sim-карту. Он тоже это сделал, но не знаю, что пошло не так", – рассказала Овсянникова.

В МВД Беларуси уже подтвердили задержание. Там заявили, что Москалева задержали сотрудники милиции по запросу российской полиции.

Напомним, что мужчина разлучен со своей дочерью. Шестиклассница Маша Москалева уже месяц находится в приюте, ей не дают общаться с близкими, а 6 апреля суд рассмотрит лишение отца девочки родительских прав.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Гражданина РФ Алексея Москалева, чья дочь Маша нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии. Однако на оглашении приговора подсудимый не присутствовал: в день заседания он скрылся из-под домашнего ареста.

28 февраля 2023 года стало известно, что в России было открыто дело против отца девочки, которая нарисовала в школе антивоенный рисунок. Уже 2 марта мужчину задержали. А девочку передали в приют.

С 3 марта Алексей Москалев был отправлен под домашний арест, где он и ждал судилища, не имея возможности видеться с дочерью.